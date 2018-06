Kans op hittegolf na het weekend

Na het weekend komt er warme lucht onze kant op. Maandag kan de temperatuur in het zuidoosten van het land 25 graden aantikken en vanaf dinsdag gaan we er op veel plaatsen (dik) overheen. Volgens Weerplaza is de kans groot dat we dit weertype, met zomerse temperaturen, minimaal een week vasthouden.

De kans dat het 30 graden of zelfs nog warmer wordt is aanwezig. Er kan dus ’voorzichtig’ worden gedacht aan een hittegolf, aldus Weerplaza. De temperatuur moet voor een hittegolf vijf dagen op rij boven de 25 graden uitkomen en daarvan moeten er drie boven de 30 graden zijn.

De warmte van volgende week laat waarschijnlijk weer een record sneuvelen. Het record voor het aantal zomerse dagen, in de eerste 6 maanden van het jaar, staat op 18. De eerste plaats wordt gedeeld door jaar 1992 en 2000. Maar ook dit jaar hebben we dit aantal al bereikt.