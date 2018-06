Wilders woedend over nepnieuwsplan Denk

Denk overwoog in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar te adverteren met de leus: ’Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren’ onder een beeltenis van Wilders. Een onlinemarketeer van buiten de partij , Eduard Nandelall, kreeg opdracht daar voorbereidingen voor te treffen. Hij klapte daarover later uit de school tegen De Nieuws BV.

Denk vond het plan evenwel bij nader inzien niet door de beugel kunnen en bracht het niet tot uitvoering. „Dit gaat te ver. We bestrijden Wilders graag, maar niet op deze manier”, gaf huidig fractievoorzitter en toenmalig campagneleider Farid Azarkan de externe reclameman te verstaan. Hij ging er naar eigen zeggen vanuit dat die zijn voorbereidende werk zou staken. „Daarmee was voor mij de kous af”, aldus Azarkan.

Toch heeft een testadvertentie volgens De Nieuws BV wel het internet gehaald. Die had dezelfde leus, maar een andere afbeelding. Wie erop klikte, kwam op de PVV-website terecht. Maar omdat dat niet volgens de afspraak was, vindt Azarkan niet dat zijn partij dat kan worden aangerekend.

Denk zette dinsdag opnamen online waarin Nandelall zelf vertelt dat de aantijgingen aan het adres van de partij niet kloppen. Daarmee haalt de partij naar eigen zeggen de enige bron van De Nieuws BV onderuit. Het radioprogramma zegt evenwel „verschillende interviews, documenten, bankafschriften en communicatieverkeer” in handen te hebben die het verhaal ondersteunen.

Ook wijst het erop dat Azarkan het bestaan van het plan voor nepadvertenties zelf heeft toegegeven. Daarvan is stiekem een opname gemaakt, iets waar de Denk-fractieleider overigens zeer gepikeerd over is. De partij overweegt nog altijd aangifte te doen tegen de journalisten.

Wilders stelt dat Denk zelf strafbaar was geweest als het plan was doorgezet. „Wat een tuig”, twittert hij.