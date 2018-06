Hoger beroep OM in zaak havenbrand

Twee andere verdachten kregen drie jaar de cel, te weinig volgens het OM dat tegen hen zes en vijf jaar cel had geëist.

Brand gesticht

Volgens de rechtbank hebben beide mannen uit Maastricht en Eindhoven op 10 december 2014 brand gesticht in woonboten in Ohé en Laak. De rechtbank zag echter geen bewijs voor betrokkenheid van de man uit Gastel, een havenbaas in Wessem.

Volgens het OM heeft de vrijgesproken man de twee anderen aangestuurd om het beeld van een pyromaan te creëren die ook havenbranden in Herten, Roermond en Wessem zou hebben aangestoken. Dit als dekmantel voor een brand in zijn eigen haven in Wessem waarmee hij de verzekering zou hebben willen tillen. De rechtbank verwierp dit.