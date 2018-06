Gedumpte Bertje is nu reddingshond

Toen Bertje amper een paar maanden oud was, werd hij vastgebonden aan een paal bij het zwembad van Culemborg. Het dierentehuis in Leerdam ontfermde zich over de jonge pup. Zo meldt de Gelderlander.

Volgens beheerder Nelleke de With was het erg lastig om een nieuwe onderkomen te vinden voor de hond, omdat hij zo druk en actief is. Het asiel zocht contact met Reddingshonden Vereniging Rivierenland, waar Bertje volgens De With erg geschikt voor zou zijn.

Bertje in actie. Ⓒ Dierentehuis Leerdam

Bij die vereniging leren dieren om slachtoffers te zoeken, en worden ze speciaal opgeleid om ingezet te worden in levensbedreigende situaties.

Apentrots

Bertje is inmiddels 3,5 jaar oud en haalt diploma na diploma bij de Reddingshonden Vereniging. De opvang is apentrots op ’hun’ Bertje.