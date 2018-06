Bloedonderzoek NFI kwetsbaar voor manipulatie

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Het bloedalcoholonderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is kwetsbaar voor manipulatie. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie, dat in 2017 werd begonnen na de arrestatie van een NFI-medewerkster. De vrouw zou haar eigen bloedmonsters hebben gemanipuleerd, om zo te verhullen dat ze met te veel alcohol op achter het stuur had gezeten.