Woede over minister in Mexicaans restaurant

Kirstjen Nielsen tijdens haar diner. Ⓒ REUTERS

WASHINGTON - Activisten zijn in Washington in woede ontstoken toen ze Kirstjen Nielsen, die als minister medeverantwoordelijk is voor het harde anti-immigratiebeleid, uitgerekend in een Mexicaans restaurant zagen eten. De linkse betogers drongen daarom boos het populaire restaurant MXDC Cocina Mexicana, vlakbij het Witte Huis, binnen. „Schande” en „stop het scheiden van gezinsleden”, riepen ze de bewindsvrouw toe. Nielsen is minister van Binnenlandse Veiligheid.