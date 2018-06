Veteranen woedend over concert D-Day

Het Liberty Concert wordt 6 juni volgend jaar gehouden op Sword Beach; een van de stranden waar de Britten aan land kwamen. Bij de gevechten met de Duitsers sneuvelden bijna zevenhonderd militairen. Veteranen en nabestaanden laten op de Facebookpagina van de concertorganisator weten het volstrekt ongepast te vinden op zo’n plek precies 75 jaar na dato feest te vieren. „Er liggen daar nog steeds menselijke resten”, reageert een boze Britse. „Zou u ook een concert organiseren op een begraafplaats? In Auschwitz of op Holocaust-herdenkingsdag?”

Het evenement is een initiatief van de mensen die nauw betrokken zijn bij onze bevrijdingsfestivals. De gedachte erachter is volgens hen hetzelfde: jonge mensen betrokken krijgen bij het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Volgens initiatiefnemer Ilco van der Linde lukt dat in ons land, maar gaat het in Frankrijk een stuk lastiger. Bij de officiële herdenking in Normandië zag hij nauwelijks mensen in de leeftijdsgroep 18 tot en met 35 jaar.

„Dat vind ik vreselijk want zonder hun betrokkenheid blijft de herinnering aan de bevrijders niet levend. Dan houdt het over een paar jaar op. Wanneer ik dan Amerikaans onderzoek zie waaruit blijkt dat veel millennials niet eens meer weten wat de holocaust of D-Day is, maakt dat me heel verdrietig”, zegt Van der Linde.

Klassieke muziek

De organisatie bezweert dat het concert respectvol van opzet zal worden met bijdragen van veteranen, informatie over D-day en een rustig begin met klassieke muziek. Ook wijst Van der Linde erop dat het podium en bezoekers op een deel van Sword Beach komen waar geen militairen aan land zijn gegaan en dus ook niemand is gesneuveld. Het concert heeft geen commercieel oogmerk en wordt gefinancierd door charitatieve instellingen. De voornaamste daarvan is het Vfonds.

Tegenover de tegenstanders van veteranenkant staat in ieder geval een prominente oud-strijder die juist zeer voor het initiatief is: generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes. De voorzitter van de Stichting Genootschap Engelandvaarders, de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 en de Vereniging Oud Strijders Prinses Irene Brigade vindt het concert een waardevol initiatief dat recht doet aan de inspanningen van de bevrijders.