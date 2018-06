Donald Trump knuffelt de Amerikaanse vlag

De president van de Verenigde Staten had net een speech gegeven over illegale migratie bij de grens van Mexico. Het feit dat migrantenkinderen daar van hun ouders worden gescheiden, is volgens hem de schuld van de democraten. Ook haalde hij uit naar Mexico. „Mexico heeft niet eens grensbeveiligers”, aldus Trump.

Tijdens het applaus dat hij kreeg, stapte de president af op de vlag en gaf hij deze een dikke knuffel.

Verkiezingscampagne

Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 knuffelde Donald Trump ook al met vlaggen tijdens een evenement in New Hampshire en een meeting in Florida.