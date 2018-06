450 patiënten onnodig dood in Brits hospitaal

Ⓒ ANP XTRA

PORTSMOUTH - Minstens 456 oudere patiënten zijn in de jaren 1989 - 2000 in een ziekenhuis bij het Zuid-Engelse Portsmouth onnodig overleden aan de gevolgen van verkeerd voorgeschreven sterke pijnstillers. Dit staat in een woensdag gepubliceerd onderzoeksrapport, meldde de BBC.