Ebola in Congo grotendeels onder controle

Een arts neemt de temperatuur op van een Congolese vrouw in de strijd tegen ebola. Ⓒ AFP

GENÈVE - De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is grotendeels onder controle, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, de WHO. Sinds 9 juni, toen de laatste geregistreerde zieke door het virus overleed, zijn geen nieuwe gevallen ontdekt.