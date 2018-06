Vuurwerkramp weer in vizier Kamer na rapport

„Wij zijn verplicht deze signalen volstrekt serieus te nemen”, vindt ook SGP-leider Kees van der Staaij. „Wij moeten hier verder mee aan de slag. Al zou maar de helft waar zijn van wat er in het rapport staat.”

Oud-directeur Rudi Bakker van het op 13 mei 2000 ontplofte bedrijf SE Fireworks, die voor dood door schuld werd veroordeeld tot een jaar celstraf, gaat de Hoge Raad opnieuw om herziening van zijn zaak vragen. Dat werd eerder afgewezen, maar volgens zijn advocaat John Peters bevat het onderzoek genoeg nieuwe informatie om nogmaals een procedure te beginnen.

Henk Krol (50Plus) is „enorm geschrokken” van het onderzoek. Krol verbaast zich erover dat destijds geen parlementaire enquête is ingesteld naar de ramp, die een woonwijk wegvaagde en 23 mensen het leven kostte. Bijna duizend mensen raakten gewond.

Van Buitenen beweert op basis van gesprekken met betrokkenen en naar hem gelekte vertrouwelijke documenten dat justitie ’misleidend’ te werk is gegaan bij de vervolging van de directeuren van het bedrijf en van André de Vries, die uiteindelijk werd vrijgesproken van brandstichting. Fouten van de overheid moesten buiten schot blijven, stelt hij, terwijl de ramp juist het gevolg was van falend beleid. De onderzoeker waarschuwt dat een drama zoals in Enschede opnieuw zou kunnen gebeuren.

Paul van Buitenen staat bekend als klokkenluider sinds hij in 1999 een fraudezaak aan het licht bracht die leidde tot de val van de voltallige Europese Commissie. Hij besteedde vier jaar aan het onderzoek naar de vuurwerkramp. Hij maakt overigens niet zijn volledige rapport openbaar, omdat er vertrouwelijke informatie in staat die te herleiden is naar personen. Van Buitenen zegt dat hij aanklachten voor smaad of laster wil voorkomen.