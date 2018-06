Klotsende oksels door de coderoodindustrie

Niet dat ik ooit maar heb overwogen om te investeren in de cryptobubbel die inmiddels bijna op barsten staat. Nee, ik herkende een vergelijkbaar probleem. Laat ik dan maar zonder omhaal uit de kast komen: ik ben Buienradar-verslaafd.

Niet alleen aan Buienradar; het barst van de weerapps op mijn telefoon. Buienalarm. Accu Weather. Weather Pro. Weerplaza. Rain Today is ook een favoriet. Zo lokaal en exact dat ik precies weet hoe laat het donkere wolkje boven mijn hoofd een bui loslaat en hoe laat het ophoudt met regenen. En het klopt altijd. Tot op de seconde.

Ik check de koersen meerdere malen per dag. Dat is niet mijn schuld. Ik ben verslaafd gemaakt door de coderood-industrie. Door de slechtweernieuwsdealers van het KNMI. Door meteorologen en andere schimmige handelaren in weersverwachtingen. Het is zo erg, dat advocaat Bénédicte Ficq mijn zaak aanhangig zou moeten maken zodra zij klaar is met haar gevecht tegen de tabaksindustrie.

De overgang van winter naar voorjaar was koren op de molens van de weerexperts, die ons eerst waarschuwden voor de Siberische kou van de Russische Beer en vervolgens de alarmklok luidden omdat de tropische lente voor ongekende temperaturen zorgde. De hitte veroorzaakte onweersbuien zo fel dat het Normaal Amsterdams Peil het niet kon bijbenen en we konden kajakken door de ondergelopen straten.

Morgen is het zomer en vandaag heb ik een zeer slechte dag. Oorzaak is de aangekondigde ’schaapscheerderskou’ voor morgen. Tien graden koeler, en dat op de eerste zomerdag! Terwijl ik angstig wacht op een kleurcode van het KNMI, die de laatste tijd als witjes vallen, is het onbegrip van mijn naaste omgeving stuitend. Zij lacht me keihard uit en zegt: „De weerman loog. Tussen de druppels door was het droog.”

Maar als ik weerman Peter Kuipers Munneke van de NOS moet geloven, gaan wij in Nederland op den duur van een gematigd zeeklimaat naar een klimaat zoals dat heerst bij het Franse Nantes: zachte winters en zo’n 2000 zonuren per jaar. Munneke is de Nostradamus onder de klimaatzieners en zijn kwatrijnen zijn nog dreigender dan die van de zestiende-eeuwse onheilsprofeet.

Dus check ik elke dag of het al zover is.

Met klotsende oksels.