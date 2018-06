Premier Italië fluit populist Salvini terug

Conte heeft beklemtoond dat „hier niemand het voornemen heeft om op etnische basis volkstellingen te houden en dat is overigens in strijd met de wet en duidelijk discriminerend”.

De professor in de rechten Conte is door de verkiezingswinnaars van 4 maart, Matteo Salvini van de Lega en Luigi Di Maio van de eurosceptische populisten van de Vijfsterrenbeweging (M5S) naar voren geschoven als compromis-premier. Conte had geen politieke ervaring voor hij begin deze maand regeringsleider werd.