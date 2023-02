Rutte over snoeihard rapport gaswinning: ’Hard en pijnlijk’

De premier noemde het ’begrijpelijk’ dat Groningers ’boos en verdrietig’ zijn: „En dat ze zich in de steek gelaten voelen.” Daarom vindt Rutte het ’belangrijk’ dat de commissie de ruimte heeft gegeven aan de Groningers om ’hun gevoelens en ervaringen’ te delen. Over de gaswinning zei Rutte dat die voor Groningers ’is geëindigd in een nachtmerrie’.

Rutte sprak verder van een ’zwaar’ rapport. Hij heeft het ruim 1900 pagina’s tellende boekwerk nog niet gelezen. „Mijn eerste indruk is dat dit rapport recht doet aan de Groningers, en het is nu taak dat het kabinet recht doet aan hen.”

Tekst gaat verder onder de video.

Rutte wilde nog niet ingaan op nadere vragen, ook over mogelijke politieke consequenties, en vroeg daar begrip voor. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw, D66) zei eerder vandaag dat het kabinet eind april met een inhoudelijke reactie komt. „We zijn zeer gemotiveerd om met een goede reactie te komen op de aanbevelingen van de commissie.”

Volgens Rutte tonen de conclusies aan dat er ’werk aan de winkel is. Hij zei te hopen ’iets van vertrouwen’ terug te winnen. „Het is een zwaar rapport. Als je 60 jaar, en in het bijzonder de laatste 13 jaar in gedachten voorbij laat komen, dan komt dit allemaal hard binnen”, zei Rutte. „Ook bij mij persoonlijk.”