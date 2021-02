Kinderartsen slaan alarm: Ongezonde kinderen worden steeds dikker in coronatijd

Premium Buitenland

Frans kasteel slachtoffer van corona

Het kasteel van Chantilly, een van de paradepaardjes van het Franse erfgoed, is in nood. Nu er zes maanden geen bezoekers zijn geweest, komt de bodem van de schatkist in zicht, maar het château heeft geen recht op financiële steun. „Alleen de elektriciteitsrekening is al 35.000 euro per maand.”