Twee verdachten van ’vergisontvoering’ Cruquius op vrije voeten

Het Openbaar Ministerie verzette zich maandagochtend nog tegen vrijlating. K. heeft volgens de officier van justitie de afgelopen negen maanden „geen enkele verklaring afgelegd” over zijn vermeende betrokkenheid bij de ontvoering van een 56-jarige man uit Hoofddorp. En Y. had volgens het OM „een aansturende rol” bij de ontvoering. Dat zou blijken uit berichten die zijn gevonden op zijn telefoon, waarin hij zou hebben aangedrongen op onder meer het blinddoeken van het slachtoffer.

De zaak staat bekend als de ’vergisontvoering’, omdat het slachtoffer door de ontvoerders voor iemand anders werd aangezien. Het slachtoffer uit Hoofddorp werd op 5 augustus 2021 in de omgeving van de woonboulevard Cruquius uit zijn auto getrokken, in een bus geduwd en meegenomen. Hij werd vijf dagen later gewond uit een auto gezet in een woonwijk in Delft. De ontvoering lijkt volgens het OM voort te komen uit een conflict in het criminele milieu en had mogelijk te maken met de onderschepping van 1899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

Voorwaarden

De rechtbank verbindt een aantal voorwaarden aan de voorlopige vrijlating van de twee, waaronder een contactverbod met de medeverdachten, een meldplicht, een vaste verblijfplaats en meewerken aan een ambulante behandeling. „Ik zou graag mijn leven willen herpakken”, zei K. maandag zelf over zijn gewenste vrijlating. De man uit Dordrecht heeft een kind en kan terugkeren bij zijn werkgever, betoogde zijn raadsvrouw.

K. en Y. zijn kort na de ontvoering in de omgeving van het Vogelplein in Gouda met vier anderen uit Rotterdam en Zwijndrecht gearresteerd. In Gouda werd op 7 augustus de auto teruggevonden van het slachtoffer, met daarin het DNA van de 26-jarige Perry A. uit Delft die sinds januari vastzit. De volgende inleidende zittingen zijn op 11 juli in de rechtbank in Haarlem en 18 juli in de rechtbank in Alkmaar.