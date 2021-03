Driekwart doden door huisbrand is alleenstaand

„Vooral het aandeel ouderen boven de 65 jaar dat omkomt, baart zorgen. Met de verdergaande vergrijzing vrees ik dat het percentage oudere dodelijke slachtoffers alleen maar toeneemt als we niet snel iets veranderen”, stelt René Hagen, lector Brandpreventie van de Brandweeracademie.

Het ontbreken van een rookmelder in zeker 61 procent van de fatale woningbranden stemt Hagen ontevreden. „Dan heb je het over een apparaatje van een paar tientjes dat het verschil kan maken tussen leven en dood. Helaas hebben veel mensen er nog geen een.”

De overheid stelt de aanwezigheid van een rookmelder vanaf 1 juli 2022 verplicht op iedere verdieping van een bestaande huis. In nieuwbouwhuizen is de rookmelder al bijna twintig jaar verplicht. Hagen: „Ik begrijp dat de overheid terughoudend is in het stellen van eisen aan bestaande woningen. Maar of je nu in een nieuw of oud huis woont, de situatie is gelijk.”

Alleen gehoor is actief

„Wanneer je bijvoorbeeld slaapt, ruik je niets omdat je neus dan niet werkt. Alleen je gehoor is dan nog actief”, vervolgt de lector. „Maakt je koelkast kortsluiting, dan word je niet wakker van de rooklucht. En omdat rook uit veel giftige gassen bestaat, zul je snel in een diepe bewusteloosheid raken. Daarom adviseren we met de deur dicht te slapen. Er is dan is meer tijd om te vluchten en gered te worden.”

Van de meeste fatale woningbranden in 2020 is de oorzaak onbekend (35%). Wanneer die wel bekend is, blijkt het vaak te gaan om een technisch probleem in (huishoudelijke) apparatuur en roken (beide 26%). Verder veroorzaakten koken (6%), spelen met vuur (3%) en kaarsen (3%) een aantal dodelijke incidenten.

Dodelijke slachtoffers

De 32 dodelijke slachtoffers waren te betreuren bij in totaal 31 woningbranden. „We hebben vijftig woningbranden geregistreerd. Bij zeven woningbranden zijn de overledenen een (bewezen) natuurlijke dood gestorven.

Daarnaast was er bij twaalf woningbranden sprake van opzettelijke brandstichting. Deze negentien branden zijn niet in het onderzoek meegenomen”, zegt Hagen.

Fatale branden

Uit de data van de Brandweeracademie valt op te maken dat de meeste fatale branden ontstonden op een maandag (23%) en dat december met 19 procent de meest dramatische maand was. Ook valt op dat bij meer dan de helft van de dodelijke branden schuimrubber in matrassen of meubels aan een versnelde brand- en/of rookontwikkeling bijdroeg.

Bekijk ook: Vader redt jonge kinderen uit brandend huis