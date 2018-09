’Bekijk rol bestuur bij #MeToo op werkvloer’

Wiebes wil een nog in te stellen commissie „attenderen op de zorg die in de Tweede Kamer leeft ten aanzien van seksuele intimidatie en de rol van gedrag en cultuur binnen ondernemingen.” De Kamer pleitte eerder dit jaar naar aanleiding van de #metoo-beweging voor een landelijke gedragscode voor bedrijven en organisaties.

Binnenkort wordt een nieuwe, onafhankelijke commissie benoemd die met het onderzoek naar ondernemingsbestuur belast wordt. Hoewel die haar eigen agenda mag bepalen, heeft het kabinet wel een wensenlijstje. Eerder werd al bekend dat aandacht wordt gevraagd voor meer diversiteit, met name het percentage vrouwen in de top. Dat moet zelfs „een speerpunt” worden.

Verder vraagt Wiebes de nieuwe toezichthouders voort te borduren op het werk van hun voorgangers. De vorige commissie onder leiding van Jaap van Manen schreef in haar laatste rapport van eind januari onder meer dat bedrijven in dialoog moeten blijven met aandeelhouders, ook als die ontevreden zijn over de koers van het bestuur.