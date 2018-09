ELN kleiner broertje van FARC

Het ELN vecht al meer dan vijftig jaar tegen de Colombiaanse regering en ontvoeringen en bomaanslagen zijn daarin een belangrijk wapen. De marxistische beweging, die naar schatting 1500 tot 2000 strijders heeft, is in 1965 opgericht door radicale katholieke priesters die zich lieten inspireren door de Cubaanse revolutie. De FARC had op het eind ongeveer 6000 strijders.

Sinds januari 2014 voerden de regering en het ELN achter gesloten deuren verkennende besprekingen en in oktober kondigde Colombia officieel aan met de guerrillabeweging vredesbesprekingen te beginnen in Ecuador. Een akkoord is belangrijk omdat wordt gevreesd dat ELN vroegere FARC-gebieden en de drugshandel daar overneemt. Tussen 2002 en 2007 werd al vruchteloos met het ELN onderhandeld over vrede.

De eerste besprekingen werden eerder dit jaar uitgesteld. De Colombiaanse regering eiste eerst de vrijlating van de gegijzelde politicus Odín Sánchez die sinds maart 2016 werd vastgehouden. Het ELN liet de politicus in februari gaan.

Hoeveel gijzelaars de groep nu in haar macht heeft, is niet bekend. In mei vorig jaar hield de beweging korte tijd een Spaanse journaliste vast. Ze werd na ongeveer een week vrijgelaten. Korte tijd later liet de beweging ook een cameraman en een reporter van televisiestation RCN gaan die waren meegenomen toen ze een programma maakten over de ontvoering van de Spaanse.

Het ELN werd ook in verband gebracht met de aanslag zaterdagavond in een winkelcentrum in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá waardoor drie vrouwen omkwamen. De beweging ontkende echter achter de aanslag te zitten.