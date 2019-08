Kaczyński haalt keihard uit naar lhbt’ers

„Dit reizende theater duikt op in verschillende steden om te provoceren en vervolgens zielig te doen”, zei Kaczyński tijdens een campagnebijeenkomst over de marsen. „Wij ondervinden hier schade van en daarom moet het verdwijnen.” Eerder deze maand zei een vooraanstaande Poolse bisschop nog dat het land wordt geteisterd door een „regenboogplaag”, refererend naar het symbool van de homobeweging. Kaczyński prees hem daarom.

Kaczyński zei zondag ook dat de doorgaans katholieke Polen in vrijheid moeten leven en niet onderworpen moeten worden aan „alles wat er in het Westen gebeurt.” Volgens hem wordt daar de vrijheid „geëlimineerd.” Critici zijn bang dat door zijn uitspraken het geweld tegen homoseksuelen wordt aangewakkerd.

Jarosalaw Kaczyński was in 2006 en 2007 al premier van Polen. Hij is de tweelingbroer van Lech, de in 2010 verongelukte president van het land.