Premier Nieuw-Zeeland bevalt van dochter

Premier Jacinda Ardern is donderdag bevallen van haar eerste kind, een dochter. Ⓒ AFP

WELLINGTON - Premier Jacinda Ardern is donderdag bevallen van haar eerste kind, een dochter. Ze liet dat zelf via social media weten. De 37-jarige Ardern was de jongste eerste minister van het land ooit toen zij vorig jaar aantrad. Ze is nu de eerste Nieuw-Zeelandse premier ooit die bevalt tijdens haar ambtsperiode.