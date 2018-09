Prins Laurent vergelijkt zichzelf met Joden tijdens WOII

Brussel - De Belgische prins Laurent trekt in een gesprek over beschuldigingen van een Belgisch Kamerlid aan zijn adres parallellen met zijn eigen situatie en die van de Holocaust en de school shootings in de VS. „Denk eens aan alle kinderen die een moord plegen. Denk aan alle Joden die doodgeschoten werden. Denk aan elke mens die gedood werd omdat hij behoorde tot een minderheid.”