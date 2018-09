Politievakbond: duizend agenten in opleiding

Voor de veiligheid van Nederland is het volgens hem onverantwoord om een dergelijke beslissing nog langer vooruit te schuiven. „We kunnen niet wachten op een eventueel regeerakkoord.”

De ACP noemt extra aspiranten cruciaal voor de politie. Door de toenemende werkdruk en de vergrijzing is het huidige aantal agenten in opleiding volgens Van de Kamp volstrekt onvoldoende. „Daarmee kunnen we de verwachte uitstroom de komende jaren niet opvangen. Bovendien hebben we te maken met een grote hoeveelheid extra taken en werkzaamheden. Als gevolg daarvan neemt nu al het ziekteverzuim toe.”

De opleiding van nieuwe agenten duurt drie jaar.