Kamer kritisch over tijdelijkheid testbewijzen

De Kamer spreekt donderdag urenlang over een plan van het demissionaire kabinet om toegangstesten in te zetten om heropening van bepaalde sectoren te versnellen. Om zo'n bewijs in handen te krijgen moeten mensen naar een speciale testlocatie. Ondernemers en organisaties moeten het bewijs bij de ingang controleren.

„Tijdelijk gebruik kan waardevol zijn”, zegt D66-Kamerlid Paternotte. „Maar het moet beperkt worden tot een korte periode.” De tijdelijkheid is niet stevig vastgelegd, stelt SGP-fractievoorzitter Van der Staaij. „Is dan niet de verleiding groot om toch zo’n toegangsbewijs te houden?”

Drie maanden

De wet mag overigens niet oneindig worden ingezet door het kabinet. Om de drie maanden is de Kamer aan zet om de inzet van verplichte toegangstesten wel of niet te verlengen. Als het aan de PvdA ligt blijft de wet niet op de plank liggen om in de toekomst nog een keer in te kunnen zetten. „Het moet echt voor de komende maanden”, zegt PvdA-Kamerlid Kuiken. „We moeten niet voorsorteren op mogelijke mutaties.”

De politica heeft serieuze twijfels over de plekken waar mensen straks mogelijk alleen met een testbewijs naar binnen mogen. „Met een beetje mazzel hebben alle volwassenen voor 1 juli een eerste prik gehad. Dan is het de vraag of het gerechtvaardigd is of je voor kleinere evenementen of een broodje in een lunchcafé deze maatregelen moet nemen.”

Zomer

Minister De Jonge (Volksgezondheid) wil de toegangstesten alleen inzetten voor sectoren die volgens het openingsplan eigenlijk nog niet aan de beurt zijn. Door te testen, zo is het idee van het kabinet, kan dat alsnog sneller op een veilige manier. De minister wil richting de zomer het vaccinatiebewijs koppelen aan het testbewijs.

De PvdA vraagt zich af of het niet beter is om de lockdown voor bepaalde sectoren te verlengen. Kuiken: „Is het niet beter soms iets langer te wachten op opening dan voor tien weken zo'n heel circus op te tuigen? Waarom de test niet alleen inzetten voor grotere evenementen?”

Een meerderheid van de Kamer lijkt in ieder geval af te willen van een eigen bijdrage. Vanaf 1 juli zou de test maximaal 7,50 euro moeten kosten. D66-Kamerlid Paternotte: „Met zo'n bijdrage werp je alleen een extra drempel op, dat kan ten koste gaan van de omzet van ondernemers.”

Voor het debat is nog de hele middag en avond uitgetrokken. PvdD-Kamerlid Van Esch is tijdens het debat vertrokken omdat ze in thuisquarantaine moet.