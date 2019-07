COA: betere spreiding azc’s, vooral in westen

Exterieur van het AZC in Weert, gevestigd in de voormalige Van Hoorne Kazerne. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De opvang van asielzoekers moet de komende jaren beter worden gespreid over Nederland. Bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Milo Schoenmaker wil dat nieuwe azc’s vooral in het westen van het land komen. „Daar zijn al minder opvanglocaties en er loopt een aantal overeenkomsten af, zoals in Rotterdam en Rijswijk”, zegt hij in een interview met het AD.