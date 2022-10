NS vreest verdere afschaling dienstregeling

In het zeven minuten durende filmpje erkent de NS-topman dat er fouten zijn gemaakt door zijn bedrijf en roept hij collega’s op om samen de schouders eronder te zetten. Ook spreekt hij zijn zorgen uit over het verder moeten afschalen van de dienstregeling en slaat hij alarm over de commercialisering van het spoor.

De wanhoopskreet van Groenewegen lijkt een reactie op het Programma van Eisen voor de vervoersconcessie dat maandagavond door staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer is gepresenteerd. Hierin is onder andere het voornemen opgenomen om vanaf 2025 de hogesnelheidslijnen naar Berlijn, Frankfurt, Londen en Parijs aan de markt weg te geven. Ook de mogelijkheid om te knippen in binnenlandse lijnen van het NS-hoofdrailnet wordt als optie overwogen.

Concurrentie op het spoor

Door de voornemens moet NS mogelijk concurreren met andere spoorwegbedrijven en staat de monopoliepositie van de geelblauwe spoorvervoerder op de tocht. Groenewegen noemt de plannen in het Programma van Eisen ’niet te volgen’. „Deze bemoeizucht is slecht nieuws voor de reizigers en zorgt voor onzekerheid bij onze collega’s. Daar baal ik enorm van. Het staat haaks op waar het wat ons betreft om gaat: het met een samenhangend, integraal hoofdrailnet realiseren van belangrijke maatschappelijke doelen.”

Groenewegen vreest tevens voor de commercialisering van het spoor en noemt het eventueel moeten afstoten van verschillende takken zoals bijvoorbeeld werkplaatsen en het maken van de dienstregeling ’ondenkbaar en ontoelaatbaar’. Hoewel de staatssecretaris NS met het oog op privatisering verzocht heeft om voorbereidingen te treffen voor na 2035 zegt de directeur zich ’daar tot het einde toe tegen te verzetten.’

Personeel onder druk

De NS-topman erkent dat het NS-personeel zwaar onder druk staat en steekt daarvoor hand in eigen boezem. „We hebben in coronatijd veel van onze mensen gevraagd. Natuurlijk zagen we dat het werk veel was, maar we hebben lang niet gezien hoe het echt met jullie ging. Achteraf hadden we dingen anders moeten doen. […] We hadden beter naar jullie moeten luisteren.”

Groenewegens’ toespraak werd donderdagmiddag in alle kantoren van de NS uitgezonden en eveneens via het eigen netwerk onder medewerkers verspreid. De boodschap lijkt door medewerkers goed ontvangen te worden; zo spreekt een conducteur uit Groningen van ’een sterk wij-gevoel’. Toch laat een definitief nieuw cao nog op zich wachten en is de toekomst van het vervoersbedrijf onzeker.