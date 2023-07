Stoltenberg: Turkije staakt verzet tegen NAVO-lidmaatschap Zweden

Erdogan verraste vriend en vijand maandag door plotseling een nieuwe eis op tafel te leggen. Vlak voor vertrek naar de NAVO-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius verklaarde het Turkse staatshoofd dat Zweden alleen mag toetreden als zijn land weer perspectief krijgt op EU-lidmaatschap.

„In Brussel werd direct sceptisch gereageerd door de Europese Commissie. Ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz veegde de eis direct van tafel. In Vilnius spraken Stoltenberg, Erdogan en de Zweedse premier Ulf Kristersson maandag urenlang met elkaar. De vergadering werd onderbroken door een opmerkelijke ontmoeting met EU-kopstuk Charles Michel, na afloop legde hij opeens wel een link tussen NAVO-toetreding van Zweden en de „verbeterde EU-relatie met Turkije.”

Reces

Maandagavond rond kwart over tien kondigde NAVO-baas Stoltenberg een doorbraak aan. Volgens de Noor stuurt Erdogan de toetredingswet ’zo snel mogelijk’ naar het Turkse parlement. Nog onduidelijk is wanneer de volksvertegenwoordigers stemmen over Zweden. De politieke arena van Ankara heeft reces.

Zweden maakte precies een jaar geleden op de NAVO-top van Madrid afspraken met Turkije over onder andere een harde aanpak van de Koerdische terreurorganisatie PKK en strengere antiterreurwetten.

„Zweden heeft aan alle eisen voldaan”, benadrukte Stoltenberg keer op keer. Toch kwam Ankara verschillende malen met nieuwe eisen. Turkije en Zweden hebben in een veiligheidspact afgesproken dat ze blijven samenwerken op het gebied van anti-terreurmaatregelen.

Persoonlijk succes Stoltenberg

De op één na langstzittende secretaris-generaal van het bondgenootschap is al maanden zelf betrokken bij de onderhandelingen. Achter de schermen wordt dit ook gezien als een persoonlijk succes voor de Noor. Turkije ziet nog een andere wens in vervulling gaan: er komt een speciale NAVO-coördinator voor terreurbestrijding.

Volgens Stoltenberg is snelle toetreding van Zweden in het belang van het hele bondgenootschap: „Het maakt de NAVO sterker en niet op de laatste plaats de Baltische regio. Kijk maar naar de kaart van dit gebied.” Eerder ging Turkije wel al akkoord met Finland. De Finnen delen een grens van ruim 1.300 kilometer met Rusland en zijn deze week voor het eerst als lid aanwezig op een NAVO-top.

Ook het Hongaarse parlement moet het Zweedse lidmaatschap nog ratificeren. Premier Viktor Orbán wil dat Zweden een minder harde toon aanslaat over de belabberde situatie rond de rechtsstaat in zijn land. Binnen NAVO-kringen verwacht iedereen dat Orbán zijn verzet opgeeft zodra de Turken akkoord zijn.

Spannende top

Voor Oekraïne is het een spannende top. Achter de schermen steggelen lidstaten over het perspectief op NAVO-lidmaatschap. Vooral de VS en Duitsland zijn voorzichtig, terwijl landen als Polen en Litouwen het liefst een concrete belofte doen. President Volodimir Zelenski komt zelf naar Litouwen om de top bij te wonen.