Stoltenberg: Turkije staakt verzet tegen NAVO-lidmaatschap Zweden

Stoltenberg, de Turkse president Erdoğan en de Zweedse premier Kristersson ontmoeten elkaar maandag al in Vilnius, waar dinsdag en woensdag een NAVO-top zal plaatsvinden.

Eerder maandag verbijsterde Erdogan andere NAVO-leiders aan de vooravond van hun top in Vilnius door zijn goedkeuring voor de kandidatuur van Zweden te koppelen aan een hervatting van vastgelopen besprekingen over toetreding van Turkije tot de EU.

De Europese Unie gaat onderzoeken hoe zij de bekoelde banden met Turkije weer kan aanhalen. De EU doet die handreiking na overleg met Erdogan, die plotseling eist dat er weer schot komt in de Turkse toetreding tot de EU. Anders dreigde hij de aansluiting van Zweden bij de NAVO te blijven dwarsbomen.

Erdogan stelde de nieuwe voorwaarde vlak voor de NAVO-top in Litouwen. De alliantie wil daar Zweden verwelkomen als nieuw lid, maar slaagt er maar niet in Turkije te vermurwen. De steeds ongeduldigere Europese leiders keurden de onverwachte eis maandag in koor af. EU-lidmaatschap voor Turkije staat volstrekt los van NAVO-lidmaatschap voor Zweden, onderstreepte de een na de ander. Maar hun voorzitter Charles Michel belegde maandagavond wel spoedoverleg met Erdogan in de Litouwse hoofdstad Vilnius, tussen de laatste onderhandelingen tussen Zweden en Turkije door.

Michel en Erdogan hebben de toetreding van Zweden tot de NAVO besproken, „ook in het licht van verbeterde betrekkingen tussen de EU en Turkije”, twitterde Michel na afloop. Hij en Erdogan hebben „de mogelijkheden verkend om de samenwerking tussen de EU en Turkije weer naar de voorgrond te brengen en onze betrekkingen nieuwe energie te geven.” De Europese Commissie gaat een rapport opstellen over „voortgang” die ze zouden kunnen boeken.