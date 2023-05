Politie: vermissing man Spanbroek was ’absoluut’ ontvoering

Over de identiteit van de man, van wie eerder bekend werd dat hij Engels of Duits spreekt, wil de politie nog niets loslaten. „We hebben zorg voor hem en dat gaat goed”, zegt een woordvoerder over de ontvoerde man, die toen hij werd gevonden een verwarde indruk maakte. „Hij is erg geschrokken van het hele verhaal.”

Dinsdag werden twee verdachten in de zaak voorgeleid aan de rechter-commissaris. Daarna maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de twee nog zeker twee weken in voorarrest blijven. De politie zegt dat ze in beperkingen zitten, waarbij ze geen contact mogen hebben met anderen dan hun advocaat.

De woordvoerder roept media op om de foto’s van de ontvoerde man niet meer actief te verspreiden. Die foto’s zijn door de politie gepubliceerd toen de man nog vermist was.