Regels aangescherpt: Tweede Kamer gaat anders werken

Verder is het de bedoeling dat er iedere twee weken weer een coronadebat komt. De Tweede Kamer behoudt een uitzondering op de regel: er mogen nog steeds vijftig Kamerleden tegelijk in de zaal zitten. Het kabinet heeft maandag bekendgemaakt dat groepen moeten worden beperkt tot dertig personen.

Verder worden allerlei procedurele vergaderingen beperkt tot één keer per week. Werkbezoeken van politici aan het buitenland zijn de komende tijd niet toegestaan. Ook zijn buitenlandse delegaties niet welkom aan het Binnenhof.

Dagjesmensen en bezoekers van debatten blijven wel welkom. Er komt geen mondkapjesplicht in het gebouw van de Tweede Kamer, maar het mag uitdrukkelijk wel.

„Het stijgende aantal besmettingen leidt bij veel mensen tot onzekerheid en zorgen. Het is dan ook heel begrijpelijk als Kamerleden en medewerkers ervoor kiezen een mondkapje te dragen”, schrijft Kamervoorzitter Arib in een brief aan alle Kamerleden. „Het Presidium (dagelijks bestuur van de Kamer red.) wil benadrukken dat iedereen zich vrij moet voelen om dat te doen, ook in de vergaderzalen.”