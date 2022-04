Kaag wil ook met oppositie praten over begroting

De fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en CU, premier Rutte en de vicepremiers schuiven donderdagavond weer aan op het ministerie van Financiën voor een tweede overlegronde na een eerste sessie dinsdag. Het gesprek blijft in eerste instantie binnen de coalitiepartijen, omdat zij – in de woorden van Kaag – ’de eigenaars, de hoeders van de afspraken’ in het coalitie-akkoord zijn.

Maar daarna wil Kaag ook breder op zoek naar politieke steun: „We hopen, meneer Rutte en ik, een aantal afspraken te maken met oppositiepartijen.” Het kabinet heeft hen ook nodig om plannen door de Eerste Kamer te loodsen, waar de coalitie geen meerderheid heeft.

Bordje

Het kabinet heeft een paar flinke financiële problemen op het bordje liggen. Zo heeft de hoogste rechter eind vorig jaar een streep door de spaartaks gezet. Om een brede groep spaarders en vermogenden te compenseren is naar verluidt 7 miljard euro nodig. Daarnaast is nog de vraag hoe de belasting de komende jaren geïnd moet worden. Vanuit Brussel is er een dubbele tegenvaller: Nederland krijgt minder uit het coronaherstelfonds, maar moet wel meer geld afdragen aan de EU.

Ook de oorlog in Rusland schopt het financiële plaatje in Nederland door de war. Er zijn miljarden nodig om gasvelden te vullen, om minder afhankelijk van Rusland te worden. En de Tweede Kamer vraagt om (nog meer) extra Defensie-uitgaven. Om de Eerste Kamer, waar de coalitie in de minderheid is, tegemoet te komen is er geld nodig voor het laten meestijgen van de AOW (bijna 2,5 miljard per jaar) en het toch niet bezuinigingen op de jeugdzorg (0,5 miljard per jaar).

Het is nog niet duidelijk wanneer de partijen een oplossing denken te hebben gevonden. „Het is een enorme klus dit keer, hoor”, zei premier Rutte afgelopen dinsdag na het eerste overleg. CDA-leider Hoekstra zei dat het ’altijd even knutselen is’ en wilde ook geen deadline stellen: „We doen het zo snel als mogelijk en zo lang als onvermijdelijk.”

In Den Haag valt achter de schermen de verwachting te horen dat donderdagavond nog niet alle puzzelstukjes zijn gelegd. Er valt wel een deadline te horen: de Voorjaarsnota, waarin alle begrotingsplannen worden opgenomen, moet volgende week vrijdag in het kabinet besproken worden.