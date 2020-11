Staatsbosbeheer mag konikpaarden naar slachterij brengen

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is tegen de slacht van de paarden en wilde vervoer van de dieren voorkomen. De organisatie vroeg daarom maandag om het aanvragen van de noodzakelijke paspoorten te verbieden. Alleen een eigenaar of houder van paarden kan zo’n paspoort aanvragen en volgens Animal Rights is Staatsbosbeheer geen eigenaar van wilde grote grazers.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek afgewezen. Volgens de rechter heeft de gebiedsbeheerder de beschikkingsmacht over de paarden zodra ze in de vangwei staan, omdat de dienst ook voor de dieren zorgt. Daarom mag Staatsbosbeheer wel paspoorten aanvragen en vervolgens dieren op transport stellen. Het transport van de paarden was stilgelegd in afwachting van de beslissing van de rechter. Staatsbosbeheer liet donderdag weten nu zo snel mogelijk verder te gaan met het vervoer van de paarden naar het slachthuis.

240 paarden

Staatsbosbeheer wil in totaal 240 paarden verwijderen uit het Flevolandse natuurgebied. Er lopen nu te veel edelherten, heckrunderen en konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Of alle paarden naar de slachterij gaan is nog onzeker, want het vlees van de eerste 32 paarden die al geslacht zijn wordt onderzocht op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. De laatste tijd is bij vrij rondlopende grazers op een aantal plekken in Nederland gebleken dat ze via het gras zware metalen en dioxines uit de bodem binnengekregen hebben. Mocht dat ook het geval zijn bij dieren uit de Oostvaardersplassen, dan komt het vlees niet in de handel en gaan de dieren naar een destructiebedrijf.