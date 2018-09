Olmert met hartklachten naar ziekenhuis

TEL AVIV - De vroegere Israëlische premier Ehud Olmert (71) is dinsdag vanuit de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Olmert, die een straf van twee jaar uitzit wegens corruptie, had volgens Israëlische media geklaagd over pijn op de borst. Een woordvoerster van de gevangenisdienst wilde alleen bevestigen dat hij voor onderzoek naar het ziekenhuis was vervoerd.