LIVE | Rutte ziet nu geen aanleiding voor scherpere coronamaatregelen

12.18 - Rutte ziet nu geen aanleiding voor scherpere coronamaatregelen

Extra coronamaatregelen zijn nu niet nodig. Dat zei demissionair premier Mark Rutte. De coronacijfers lieten de afgelopen week een dalende trend zien, dus ander beleid is volgens hem niet nodig.

Het was vooraf niet de verwachting dat er maandag een verandering in het coronabeleid zou worden aangekondigd. Dit omdat er voor vrijdag weer een grote persconferentie op de planning staat. Daarin zal bekendgemaakt worden hoe het beleid er de komende periode uit zal komen te zien. Daarvoor is ook nieuw advies van het Outbreak Management Team gevraagd. Daar wilde Rutte niet op vooruitlopen.

Maandagochtend werd wel bekendgemaakt dat alle Nederlandse huishoudens een brief krijgen waarmee ze twee gratis zelftests kunnen krijgen. Het idee is dat mensen zo de kans kunnen verkleinen dat ze na hun vakantie anderen besmetten als ze ongemerkt het virus onder de leden hebben.

Door het moment waarop die brieven worden verstuurd en de manier waarop de gratis tests worden verspreid, zal niet iedereen die terugkomt van vakantie daar direct gebruik van kunnen maken. Volgens Rutte is de brief vooral bedoeld als bewustwordingscampagne. „Het is niet de bedoeling om heel Nederland in te smeren met zelftesten.”

07.56 - China straft lokale bestuurders om uitbraak Delta-variant

De Chinese autoriteiten hebben ruim dertig functionarissen gestraft die verantwoordelijk worden gehouden voor de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus. Het gaat volgens staatsmedia onder meer om burgemeesters, bestuurders van gezondheidsdiensten en directeuren van ziekenhuizen en vliegvelden.

China wist de binnenlandse verspreiding van het virus vorig jaar nog tot bijna nul terug te brengen. Het land heeft al maanden geen sterfgevallen door corona meer gemeld, maar kampt inmiddels wel weer met een nieuwe uitbraak. Die heeft zich verspreid naar tientallen steden en is gelinkt aan schoonmakers op een vliegveld in Nanjing.

De Chinese autoriteiten vertrouwen niet alleen op vaccinaties om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze reageren op uitbraken door lokaal strenge lockdowns op te leggen en massaal mensen te testen.

Dat gebeurde vorige week onder meer in de metropool Wuhan, waar het coronavirus in 2019 voor het eerst opdook. Daar maakten de autoriteiten zondag bekend dat ze in enkele dagen tijd nagenoeg alle 11 miljoen inwoners hebben getest.

03.31 - Kabinet buigt zich over geldende coronamaatregelen

Een aantal ministers praat maandag weer over de coronacrisis en de maatregelen die gelden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Grote aankondigingen of wijzigingen worden nog niet verwacht. Vrijdag staat er namelijk een persconferentie gepland waarin wel veel bekend zal worden gemaakt. Maandag wordt er wel weer een tussentijdse update gegeven. De meest betrokken bewindspersonen spraken elkaar deze zomer vrijwel elke maandag over de situatie.

Voor de persconferentie van vrijdag zal het kabinet alle coronamaatregelen tegen het licht houden. Zo moet onder meer duidelijk worden wat er na de zomer gebeurt met de maatregelen in het voortgezet onderwijs. Maar ook de nog geldende beperkingen in de horeca, voor evenementen en nachtclubs en winkels zijn onderwerp van gesprek. Daarnaast moet de komende tijd worden beslist of de 1,5 meter in het hoger onderwijs kan worden losgelaten. Als studenten onderling afstand moeten houden, is volledig fysiek onderwijs niet mogelijk.

Het kabinet praat deze week ook over de basismaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand in het algemeen.

03.26 - Nu ook coronapas verplicht in Franse cafés en restaurants

In Frankrijk is het nu ook verplicht bij een bezoek aan cafés en restaurants en bij lange trein- of busreizen aan te tonen dat men is gevaccineerd, negatief getest of van het coronavirus is hersteld. Ook zijn zorgmedewerkers nu verplicht zich te laten vaccineren. De omstreden ’coronapasplicht’ en vaccinatieverplichting die maandag zijn ingegaan vormen een uitbreiding van de coronamaatregelen die al van kracht waren. Zo was de pas al verplicht in musea, bioscopen en gelegenheden voor grote evenementen.

Er is veel politiek verzet gerezen en er is massaal betoogd, vooral tegen de verplichte inenting. Het constitutionele hof gaf echter vrijdag het groene licht, omdat de maatregelen de grondwet niet zouden schenden, maar een redelijk resultaat zijn van een noodzakelijke afweging tussen de volksgezondheid en de grondrechten. Het hof torpedeerde wel de mogelijkheid dat zorgmedewerkers die weigeren zich te laten inenten en geen negatieve test willen tonen, kunnen worden ontslagen. Ze worden geschorst. De maatregelen gelden tot minstens 15 november.

03.17 - Tunesië zet tijdens ’open dag’ half miljoen prikken

Tunesië heeft in een dag meer dan een half miljoen prikken gezet. Volgens de volksgezondheidsminister zijn zondag 551.000 mensen ingeënt tegen corona, nadat alle veertigplussers door president Kais Saied waren opgeroepen om op deze „open dag” een prik te halen in een van de meer dan 300 vaccinatiecentra.

Veel mensen in het land zijn ontevreden over de aanpak van de coronacrisis en de traagheid van de vaccinatiecampagne. Na vijf maanden zijn 1,3 miljoen Tunesiërs volledig ingeënt. De ic-afdelingen van de ziekenhuizen in Tunesië liggen vol met coronapatiënten en artsen klagen over de werkdruk en het tekort aan zuurstof voor patiënten.

Het land heeft 6 miljoen vaccins gekregen van andere landen en krijgt er volgens de president nog eens 6 miljoen. Saied hoopt dat halverwege oktober minstens de helft van de bijna 12 miljoen inwoners een eerste prik heeft gehad. In Tunesië zijn sinds het begin van de uitbraak meer dan 610.000 besmettingen vastgesteld. Zeker 20.000 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.