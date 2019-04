Brabantse pillenboer klant van bankier onderwereld

Maar bij deze drugszaak is het niet gebleven. In juni arresteerde de politie Adriaan D. op verdenking van witwassen.

De aanhouding houdt verband met een onderzoek naar een stratenmakersbedrijf in Sprundel dat enorme geldbedragen van criminelen zou witwassen. Dat gebeurde door het opmaken van valse facturen voor niet bestaande opdrachten.

Aandeel in xtc-bende

De Brabantse crimineel D. is al jaren in beeld bij justitie. In 2003 werd de pillenstamper veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn aandeel binnen een xtc-bende. Zo verkocht D. een partij van 260.000 xtc-pillen aan een Turk uit Waalwijk. Deze en andere veroordelingen zorgden ervoor dat Adriaan D. begin dit jaar zo’n forse straf kreeg.

Een advocaat uit Brabant die beslist anoniem wil blijven, denkt dat niet alleen Nederlandse criminelen geld aan N. toevertrouwden. „Onder criminelen is bekend dat je bij N. geld kunt wegzetten. Ik weet zeker dat niet alleen Brabanders dat hebben gedaan, maar ook xtc-jongens uit België.”

