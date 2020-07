Britten kunnen familie Amerikanen op basis voortaan vervolgen

De plek waar de 19-jarige Harry Dunn werd doodgereden door de Amerikaanse echtgenote van een diplomaat. Ⓒ AFP

LONDEN - Gezinsleden van Amerikanen die op een basis in het Verenigd Koninkrijk werken, kunnen zich daar in de toekomst niet zomaar meer beroepen op diplomatieke onschendbaarheid. Dat heeft de Britse regering bekendgemaakt nadat een dodelijke aanrijding had geleid tot grote verontwaardiging. Een Amerikaanse echtgenote van een diplomaat reed de Brit Harry Dunn (19) dood en vertrok vervolgens naar haar thuisland, dat weigert haar uit te leveren.