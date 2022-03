Dode man (68) gevonden in weiland: ’Hier gebeurt nooit wat en dan dit’

Volgens de politie is er sprake van verdachte omstandigheden en is veel nog onduidelijk. Over het lichaam werd na de vondst een wit laken gelegd. Er waren afzetlinten rond de vindplaats te zien. Agenten speurden met zaklampen naar mogelijk bewijsmateriaal.

Volgens de bewoonster, die anoniem wil blijven, kwam de gevonden man uit het nabijgelegen Oisterwijk en huurde hij de grond waar zijn vier paarden gestald stonden. De man kwam iedere dag naar zijn paarden en maakte dagtochtjes naar Oirschot, Boxtel en Best. „We groetten mekaar, en daar is alles mee gezegd”, aldus een buurvrouw. Volgens haar is de gevonden man de 68-jarige Chris. In de buurtapp wordt druk gesproken over de vondst.

’In elkaar gedoken’

De buurvrouw en haar man wandelen veel en kwamen de man zondag nog tegen. „We zeiden nog tegen elkaar, wat zit hij raar op z’n kar. In elkaar gedoken zat hij. Ik weet het niet hoor maar ik denk dat hij een hartaanval heeft gehad.”

„Het lichaam is inmiddels weg, het forensisch onderzoek is daar nog in volle gang. Er is mogelijk sprake van een strafbaar feit, maar tot we de uitslagen van het onderzoek hebben weten we nog niet wat er gebeurd zou kunnen zijn. Alle mogelijkheden zijn nog open”, vertelt een politiewoordvoerder van regio Oost-Brabant daags na de vondst.

Het buurtonderzoek zal dinsdag plaatsvinden. Bij de buurvrouw en haar man is de politie nog niet geweest. Ook op de buurtapp is het nog stil over het buurtonderzoek. Wel zag de buurvrouw een politieauto het erf van de buren opdraaien. „Dat is bij de bewoners van wie Chris de grond huurde. Meer weet ik niet, hier gebeurd nooit wat, het is rustig en dan dit.”