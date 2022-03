Dode man in weiland, politie spreekt van ’verdachte omstandigheden’

Ⓒ ANP/HH

OIRSCHOT - In een weiland in het Brabantse Oirschot is maandagavond een overleden man gevonden. Volgens de politie is er sprake van verdachte omstandigheden en is veel nog onduidelijk.