Koning onderstreept gezamenlijke belangen Griekenland: ’Uw grenzen zijn onze grenzen’

Tijdens het driedaagse bezoek is er tijd ingeruimd om over het onderwerp te spreken. Zo bezoeken Willem-Alexander en koningin Máxima in Athene twee opvanghuizen voor gevluchte kinderen. De kindertehuizen zijn met Nederlands geld betaald. Staatssecretaris Van der Burg (Vreemdelingenzaken) heeft parallel aan het staatsbezoek ontmoetingen met zijn Griekse ambtsgenoot. Ook bezoekt hij een voedseldistributiepunt.

Het koninklijk bezoek aan Griekenland werd al twee maal uitgesteld, eind 2021 vanwege de coronacrisis en afgelopen maart vanwege de Russische inval in Oekraïne. „Driemaal is scheepsrecht”, zei de koning tegen de Griekse president Katerina Sakellaropoulou. „Als zeevarende landen begrijpen we dat allebei heel goed.”

Lesbos

In eerdere versies van het staatsbezoek stond een uitstapje gepland naar het eiland Lesbos, waar veel migranten stranden. Dat onderdeel werd echter uit het programma gehaald, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken omdat de aantallen migranten er aanmerkelijk zijn afgenomen. Ook de kwaliteit van de opvang is er sterk verbeterd.

Voor Lesbos is een bezoek aan de tweede stad van Griekenland, Thessaloniki, in de plaats gekomen. Behalve voor migratie is er aandacht voor wetenschappelijke en medische samenwerking, ondernemerschap en geweld tegen vrouwen.

Na de ontvangst door de president had het koninklijk paar in het Nederlands Instituut in Athene een gesprek met de Griekse en Nederlandse ombudsmannen, die al een tijd samenwerken. Willem-Alexander en Máxima krijgen op de eerste dag verder een rondleiding over de Akropolis. Ook ontmoeten zij vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenschap in Griekenland. Aan het eind van de dag keren zij weer terug naar het presidentieel paleis voor het staatsbanket.