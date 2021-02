Hoger plafond coronasteun bedrijfsleven

Bedrijven in de problemen zijn gekomen door de lockdowns kunnen voor een deel van de schade subsidie krijgen via de zogeheten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Voor de detailhandel is er daarnaast een zogeheten voorraadsubsidie voor onverkoopbare producten uit bijvoorbeeld de kerstcollectie.

Aan deze subsidieregelingen zitten vanwege Europese staatssteunregels maximumbedragen. Hoewel het nu al om enkele tonnen gaat is het voor veel middelgrote bedrijven een druppel op een gloeiende plaat. Vanuit het bedrijfsleven kwam recent ook kritiek, want Brussel heeft de regels recent versoepeld waardoor nog meer steun mogelijk is. Een bedrijf mag van de Europese Commissie nu in de hele coronaperiode maximaal 1,8 miljoen euro steun krijgen.

Nederland bleef nog vasthouden op een maximum van 800.000 euro tot eind 2021. Daar komt vanaf woensdag verandering in. Het plafond voor de voorraadsubsidie naar nu van twee naar drie ton. Het plafond voor de TVL gaat voor de eerste twee kwartalen van dit jaar van 330.000 naar 550.000 euro.

Een ondernemer met een groter bedrijf en veel omzetverlies kan nu maximaal 850.000 euro subsidie krijgen. Het kabinet moet de verruiming nog wel voorleggen in Brussel, pas daarna kunnen aanvragen worden uitbetaald.

Tekst gaat door onder de foto

Ⓒ ANP/HH

Van ’t Wout kan de plafonds nog verder verhogen, maar dat is volgens de VVD-bewindsman niet verstandig met het oog op de toekomst. Nederland zou dan geen ruimte in de Europese regels hebben voor een eventuele extra steunronde later dit jaar.

Een andere optie waar het kabinet niet voor kiest is het optuigen van een nieuwe regeling. Brussel staat dan wel hogere subsidieplafonds toe. „Het maken van een nieuwe regeling zou maanden duren, waardoor ondernemers langer op hun geld moeten wachten”, legt een woordvoerster van het ministerie van Economische Zaken uit.

Bovendien moeten de steunpercentages in de TVL dan dalen van 85 naar 70 procent. „Daardoor zouden ondernemers er financieel op achteruit kunnen gaan.” Het kabinet heeft in de persconferentie van dinsdag aangekondigd apart in gesprek te gaan met het grootwinkelbedrijf. De nieuwe versoepelingen voor de detailhandel brengen geen soelaas voor deze ondernemingen.