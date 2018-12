Apeldoorn in greep overvaller

In de afgelopen jaren vond er niet één overval plaats op winkels in Apeldoorn. Nu is het om de haverklap raak. De overvallen zijn door een man met een vuurwapen gepleegd. Bij zeker vier zaken komt de werkwijze en het signalement overeen. Van de licht getinte man is inmiddels door de politie een foto vrijgegeven.

„We hebben twee app-groepen aangemaakt voor winkeliers. Als je ziet wat er voor reacties binnenkomen: dat is echt indrukwekkend”, vertelt Dijkerman. Een van de groepen is puur bedoeld voor het slaan van alarm, de andere voor het delen van ervaringen en informatie. Inmiddels zijn zestig ondernemers op de apps aangesloten.

„Ik had een bericht van de bedrijfsleidster van de Wibra. Die was zwaar onder de indruk van een overval op een jonge collega. Ze vond het zo erg dat ze de jonge meid niet had kunnen beschermen. Zo’n overvaller realiseert zich niet wat voor psychische schade hij aanricht. En het gaat maar om tientjes.”

Eigenaren en personeelsleden staan op scherp. „Ik zag deze week ’s avonds twee mannen lopen met zonnebrillen en een muts op. Dan ben je toch meteen erg op je hoede.” Dijkerman is goed te spreken over de politie. „Ze komen veelvuldig langs. Op motoren of in onopvallende wagens.”

Een woordvoerster van de politie Oost-Nederland zegt dat er zeker tussen vier overvallen een verband bestaat. „Signalement en modus operandus komen overeen. We kijken uiteraard ook naar de andere overvallen.”