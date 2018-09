Coalitie VS schiet Syrische drone neer

De drone hand kennelijk vijandelijke bedoelingen en naderde troepen van de coalitie in het zuidoosten van Syrië, niet ver van de Iraakse grens. Volgens de Amerikaanse strijdkrachten is toen besloten het ding neer te halen.

Het incident met de drone was in dezelfde streek waar 8 juni een drone werd neergeschoten „die bommen had laten vallen in de buurt van strijdkrachten van de coalitie.” Het zou toen om een Iraans projectiel zijn gegaan, dat was ingezet voor de regering van president Assad van Syrië .

In de grote coalitie zijn er momenteel ruim tien westerse landen, inclusief Nederland, en vijf Arabische landen die meedoen aan militaire acties gericht tegen de soennitische extremisten van Islamitische Staat.