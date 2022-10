Kabinet stuurt tegen wens Kamer in toch afvaardiging naar WK in Qatar

Dat laat minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) woensdagochtend weten in een brief aan de Kamer. Achter de schermen heeft Hoekstra de laatste dagen geprobeerd om partijen in de Kamer te overtuigen van het nut van een kabinetsafvaardiging naar Qatar. Het kabinet wil de golfstaat diplomatiek niet schofferen door niemand te sturen.

Afhankelijk

Door de oorlog in Oekraïne is Nederland namelijk een stuk afhankelijker geworden van Qatar: het land levert grote hoeveelheden vloeibaar aardgas (lng) om het gemis van Russisch gas aan te vullen. Bovendien zijn de banden met Qatar de laatste tijd aangehaald. Zo was het land vorig jaar zeer behulpzaam bij het evacueren van Nederlanders en andere vluchtelingen uit Afghanistan.

„Afwezigheid van de regering bij het WK, een eenzijdig signaal, zal betekenen dat de samenwerking en de dialoog met Qatar om duurzame verandering te brengen in de positie van arbeidsmigranten naar verwachting niet kan worden voortgezet”, schrijft Hoekstra aan de Kamer.

Al weken werd in Den Haag gesteggeld over de vraag of en wie Nederland naar het WK zou moeten sturen. De kwestie ligt politiek gevoelig, omdat de Tweede Kamer vorig jaar een motie aannam om géén regeringsdelegatie naar Qatar af te vaardigen. De reden: bij de bouw van de voetbalstadions zijn vele duizenden arbeiders uitgebuit en omgekomen.

Coalitie sterk verdeeld

De coalitie is sterk verdeeld. D66 en CU zijn fel tegen het sturen van een regeringsvertegenwoordiger. „Voetbal is geweldig, maar mensenrechten zijn belangrijker”, zei CU-leider Gert-Jan Segers vorige week nog. D66-leider en vicepremier Sigrid Kaag had zich eerder al uitgesproken tegen een kabinetsdelegatie. VVD en CDA zijn juist voor. „Als we er wel zijn, kunnen we ieder geval vertellen hoe we over bepaalde dingen denken”, vindt VVD-Kamerlid Rudmer Heerema.

De meeste lezers van De Telegraaf vinden dat Nederland géén afgevaardigde naar het WK moet sturen. Ruim twee derde van de stellingdeelnemers is het eens met de Kamermeerderheid. „Het WK voetbal had nooit toegewezen mogen worden aan dit corrupte, mensenrechten schendende land”, zegt een lezer. „Iedereen die niet hoeft deel te nemen, dient dit WK te mijden.”