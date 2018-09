Nagelbijten aan het strand

De meeste bezoekers komen om het Nederlandse Team Brunel te zien winnen. Het team van recorddeelnemer Bouwe Bekking is een van de drie kanshebbers op de eindzege en ligt aan kop. Maar de tegenstanders verkopen hun huid duur. Het Spaanse Mapfre wisselt Brunel af en wordt een paar minuten later weer voorbijgevaren door de tweede Nederlandse boot, de AkzoNobel van schipper Simeon Tienpont. Het Deense Vestas volgt op een paar honderd meter.

Volg hier live de race via de widget van Windy.

Een man met Brunel shirt en pet met de handtekening van Bouwe Bekking zegt. „De wind zakt weg, dat is niet gunstig.” Hij heeft er verstand van, want intussen is Brunel naar de derde plaats weggezakt en heeft anderhalve mijl achterstand.

De eerste boten worden rond half vijf vanmiddag verwacht. Als de wind verder wegzakt heeft zelfs het Frans Chinese Dongfeng Race Team nog kans. Na een achterdatnd van 40 mijl, bijna 70 kilometer, is het aan een indrukwekkende inhaalrace begonnen. Drie vrolijke dames hebben zich helemaal in ’code geel’ gehuld. „Wij zijn voor Brunel, eigenlijk voor Bouwe, maar hij maakt het wel nagelbijtend spannend. Hoe dan ook, we gaan toch feest vieren.”