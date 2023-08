Bergers begonnen met van boord halen auto’s Fremantle Highway

Het wassen van de auto’s gebeurt nog aan boord uit milieuoverwegingen. Zo wordt het waswater opgevangen en na afloop afgevoerd, aldus de bergingsbedrijven. Nadat de auto’s door de mobiele wasstraat zijn gekomen, worden ze van boord gehaald en op een speciaal afgeschermd terrein in de haven geparkeerd. Vanaf dat moment is het aan de eigenaar van de lading en de inspecteurs om te bepalen wat er met de auto’s gebeurt, aldus de zegsman.

Boskalis en Multraship verwachten dat de gehele operatie ruim een week zal duren. In die periode willen zij alle auto’s van de onderste vier dekken van boord halen. Eerder werd duidelijk dat zo'n duizend voertuigen op deze dekken op het oog nog in goede staat zijn. De bovenste dekken zijn zwaar beschadigd en veel auto's die daar waren geparkeerd, zijn versmolten met de dekken.

De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. Boskalis en Multraship willen daar als bergingsbedrijven ook geen uitspraken over doen, laat de woordvoerder weten. De brand op het vrachtschip brak in de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli uit. Daarbij vielen een dode en meerdere gewonden. Aan boord waren in totaal 23 mensen, 22 van hen hadden de Indiase nationaliteit. Het schip vervoerde 3784 auto's, waarvan bijna 500 elektrische.