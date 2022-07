John Beer 45 jaar letselschadeadvocaat: ’Het zit in mijn bloed om mensen te helpen’

Premium Binnenland

Advocaat Piet Doedens (79) overleden: ’Met hem verdween de kleur uit het vak’

Hij was een woordkunstenaar. Een dandy die hield van de geneugten des levens en bovenal van zijn vrouw Elvire. Hij bracht kleur en theater in de zittingszalen. Op 15 juli is advocaat Piet Doedens op 79-jarige leeftijd overleden. Hij is vrijdag in besloten kring gecremeerd.