Bij woningoverval gestolen auto eindigt in kanaal

Brandweerlieden controleerden de auto op inzittenden. Ⓒ MaRicMedia

HELMOND - Bij een woningoverval aan de Eikenwal in het Brabantse Helmond is afgelopen nacht een auto gestolen. Rond kwart over vijf kwam het in een woning tot een confrontatie tussen indringers en de bewoner. Onder bedreiging moest de bewoner zijn autosleutels afstaan. Korte tijd later werd de auto in het nabijgelegen Eindhovens kanaal aangetroffen, meldt de politie.