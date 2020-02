Bij de Britten slaat Dennis hard toe, hier code geel

Dennis is weliswaar heftiger dan storm Ciara, maar waait vooral langs Nederland, waardoor wij minder hard geraakt worden dan bij die vorige storm. Dennis gaat tussen Schotland en IJsland door. Toch kan het in Nederland ook flink losgaan, aan de kust tot 110 kilometer per uur, meldt het KNMI. In heel het land is code geel afgegeven.

„Vanmiddag trekt vanuit het noordwesten een regengebied over het land en kan het enige tijd flink plenzen. Ook een klap onweer is mogelijk”, laat Weeronline weten. Tijdens die buien zullen de hardste windstoten worden gemeten. Na de buienlijn neemt de wind af. In het noordwesten was de storm rond 11.00 uur over zijn hoogtepunt heen. Wel blijft daar de wind nog een tijd aanhouden.

’Ga niet wandelen’

Het verkeer kan flink hinder ondervinden. „Vooral op grote bruggen en dijken, zoals de Afsluitdijk en de Houtribdijk, kan het gevaarlijk zijn voor wegverkeer”, aldus Weeronline.

Wandelaars kunnen zondag parken en bossen beter mijden. Door de zware windstoten kunnen flinke takken gemakkelijk afbreken.

Groot-Brittannië

Bij de Britten slaat Dennis hard toe. Op honderden plaatsen in Groot-Brittannië is sprake van overstromingen als gevolg van de storm Dennis en de zware regenval die daarmee gepaard gaat.

Auto’s bijna volledig onder water doordat de rivier Taff buiten zijn oevers treedt bij Nantgarw in Wales. Ⓒ AFP

Verschillende rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Op veel plaatsen is de bodem nog verzadigd van water door storm Ciara en de regen van vorige week.

In het zuiden van Wales heeft het Britse KNMI een zeldzame code rood afgegeven. Daar kan het hoge water levensbedreigend worden doordat het snel stroomt en huizen en wegen onder water zet.

Een kranige jongedame wordt in veiligheid gebracht. Ⓒ AFP

Luchtvaartmaatschappijen EasyJet en British Airways houden tientallen vluchten aan de grond.

Het onstuimige weer heeft zaterdag al twee levens geëist op ’het eiland’. Een jongen raakte volgens de nieuwszender Sky in de problemen op het water van Herne Bay, in de buurt van Canterbury. Het gaat mogelijk om een surfer. Daarnaast is een schipper overboord geslagen.

Bekijk ook: Storm Dennis eist twee levens voor kust van Kent

Militairen in West Yorkshire hebben zaterdag de nodige maatregelen getroffen. Ⓒ AFP

Groot-Brittannië zet zich al dagen schrap voor wat de „perfecte storm” wordt genoemd. Zaterdag stond ook al op enkele plaatsen in het water in de straten, onder meer in West Yorkshire, zijn mensen lokaal geëvacueerd en is het leger ingezet.

Warmste 16 februari ooit

Zondag is officieel de warmste 16 februari ooit gemeten, Weeronline ook. In De Bilt werd rond 03.20 uur een temperatuur van 13,6 graden gemeten. Het record stond op 13,3 graden en was van vorig jaar.

Het kan zelfs de eerste lentedag van het jaar worden. In het midden van het land worden temperaturen van ongeveer 15 graden verwacht. Lokaal kan de temperatuur zelfs oplopen tot 17 graden.

Volgens het weerstation is het de tweede keer dat er een weerrecord wordt gebroken dit jaar. 31 januari was de warmste 31 januari ooit gemeten.