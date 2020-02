Storm Dennis houdt huis in Engeland, hier eerste lentedag

In Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen) werd om 10.50 uur een temperatuur van 15,0 graden gemeten, waarmee de lente lokaal al was vastgesteld, maar meteorologen wachten altijd met gespannen gezicht en verhoogde hartslag op de meetwaarden uit De Bilt.

Die meetwaarden geven de landelijke uitslag. En jawel! Even voor 13.00 uur werd duidelijk dat in het meetstation in De Bilt een temperatuur van boven de 15 graden Celsius werd gemeten, waarmee het lot van de winter – dit jaar was er ook al nauwelijks sneeuw – al halverwege februari is bezegeld. De eerste lentedag is officieel. In Ell (Limburg) werd het zondag om 15.50 uur zelfs 17,2 graden. Het record voor 16 februari lag op 17,1 graden.

De eerste officiële lentedag dient zich dit jaar een dag eerder aan dan in 2019. Toen kwam het op 17 februari tot 15,1 graden.

Lokaal kan de temperatuur nog oplopen tot 17 graden.

Warmste 16 februari ooit

Eerder werd vandaag al duidelijk dat het de warmste 16 februari ooit is dit jaar. In De Bilt werd rond 03.20 uur een temperatuur van 13,6 graden gemeten. Het record stond op 13,3 graden en was van vorig jaar.

Volgens Weeronline is het de tweede keer dat er een weerrecord wordt gebroken dit jaar. 31 januari was de warmste 31 januari ooit gemeten.

Storm Dennis

Ondertussen zorgt storm Dennis voor sterke windstoten in Nederland. Zeker aan de kust waait het flink. Omdat de storm niet recht over ons land trekt, is Dennis iets minder onstuimig dan de vorige storm Ciara.

Rond 11.00 uur was de storm in het noordwesten over zijn hoogtepunt heen. De wind zal later ook in de rest van het land afnemen, het laatste in het zuidoosten. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven.

Bekijk de eerste beelden van Dennis:

Dierenpark Amersfoort besloot zondagmiddag de deuren te sluiten vanwege de storm. De dieren zijn veilig ondergebracht, meldt het park.

De Westerschelde Ferry, de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens, is uit de vaart gehaald. Er worden bussen ingezet. Op Schiphol valt de overlast door de storm volgens een woordvoerder mee. De wind staat gunstig. Wel zijn er een aantal vluchten geschrapt, vooral vanuit Londen, vanwege het weer daar. Transavia meldt vier vluchten van en naar Schiphol vanwege de storm te hebben geannuleerd, van en naar Barcelona, van en naar het Franse Orly, van en naar het Portugese Porto en van en naar het Sloveense Ljubljana.

Een boom versperde op de A76 bij Heerlen (Limburg) de rijbaan richting Aken. In Oisterwijk (Brabant) waaide een enorme boom om. Niemand raakte gewond maar er waren twee brandweerteams nodig om de boom in stukken te zagen en weg te halen. Op Texel stortte de gevel van een woning in Den Burg in. Ook hier raakte niemand gewond. In het Zuid-Hollandse Gouderak waaide een dak kapot.

In Den Burg waaide een gevel er deels uit. Ⓒ Inter Visual Studio

’Ga niet wandelen’

Het verkeer kan flink hinder ondervinden. „Vooral op grote bruggen en dijken, zoals de Afsluitdijk en de Houtribdijk, kan het gevaarlijk zijn voor wegverkeer”, aldus Weeronline.

Wandelaars kunnen zondag parken en bossen beter mijden. Door de zware windstoten kunnen flinke takken gemakkelijk afbreken.

Groot-Brittannië

Hulpdiensten hebben zondag in Wales meerdere mensen geëvacueerd nadat hun huizen onder water waren gelopen als gevolg van de storm Dennis en de zware regenval die daarmee gepaard gaat. Op honderden plaatsen in Groot-Brittannië is sprake van overstromingen.

Verschillende rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Op veel plaatsen is de bodem nog verzadigd van water door storm Ciara en de regen van vorige week.

Auto’s bijna volledig onder water doordat de rivier Taff buiten zijn oevers treedt bij Nantgarw in Wales. Ⓒ AFP

Volgens het Britse KNMI telde het land een recordaantal van zo’n zeshonderd hoogwaterwaarschuwingen. De storm bracht in het weekend zoveel regen met zich mee als gewoonlijk in een maand valt.

Ook in Nottinghamshire en het naburige Worcestershire moesten tientallen mensen uit hun huizen vanwege de overstromingen. Verder zijn delen van Schotland getroffen. Hulpverleners slaagden er in om inzittenden van een in het water drijvend voertuig op het laatste moment te bevrijden. Veel spoor- en autowegen zijn afgesloten.

Luchtvaartmaatschappijen EasyJet en British Airways hebben zondag zo’n 170 vluchten aan de grond gehouden. Tienduizenden passagiers werden getroffen, waarvan velen wilden reizen vanwege de schoolvakanties.

In het zuiden van Wales heeft het Britse KNMI een zeldzame code rood afgegeven. Daar kan het hoge water levensbedreigend worden doordat het snel stroomt en huizen en wegen onder water zet.

Een kranige jongedame wordt in veiligheid gebracht. Ⓒ AFP

De storm heeft in Wales al aan één iemand het leven gekost. Een man viel in een rivier in de plaats Ystradgynlais, aldus de politie. Hij werd later dood aangetroffen.

Bekijk ook: Storm Dennis eist twee levens voor kust van Kent

Militairen in West Yorkshire hebben zaterdag de nodige maatregelen getroffen. Ⓒ AFP

Groot-Brittannië zet zich al dagen schrap voor wat de „perfecte storm” wordt genoemd. Zaterdag stond ook al op enkele plaatsen in het water in de straten, onder meer in West Yorkshire, zijn mensen lokaal geëvacueerd en is het leger ingezet.