Gorilla Gyasi (20) uit Apenheul overleden

Uit onderzoek is gebleken dat Gyasi een bacteriële infectie had. Met de andere gorilla’s in de groep gaat het goed en zij worden goed in de gaten gehouden. Gyasi’s zoon Kiango, de eerste nakomeling van Bao Bao, wordt goed opgevangen door de gorillagroep.

Met het overlijden van Gyasi bestaat de groep in Apenheul nu uit acht gorilla’s. Zij leven in twee groepen op verschillende eilanden. Met het overlijden van Gyasi zal de groep moeten wennen aan de nieuwe samenstelling, maar volgens de dierentuin heeft dit naar verwachting geen grote impact. Voor Bao Bao, door de goede band die hij met haar had, en haar zoontje Kiango van 1,5 jaar zal de verandering wel groter zijn. De zorg voor een jong wordt in een gorillagroep gedeeld. Kiango gaat goed om met de andere dieren in de groep en zoals het er nu naar uitziet nemen zij de zorg voor hem nu ook over. De verzorgers houden dit goed in de gaten.

Sterke karakter

Gyasi is twintig jaar geleden in Apenheul geboren. Ze was een dochter van Dalila en zilverrug Bongo, één van de gorilla-iconen in Apenheul. Gyasi kenmerkte zich van jongs af aan al door haar sterke karakter. Ondanks dat ze de jongste dame in de groep was, was ze met al haar pit en soms rebelse streken een dame waar ook de oudere gorilla’s rekening mee hielden.

De gorilla’s zijn gewoon zichtbaar voor bezoekers.